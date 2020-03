Gündogan: Ärzte und Helfer "die wahren Helden"

München (SID) - Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan singt angesichts der Coronakrise ein Loblied auf die vielen Helfer im Gesundheitswesen. "Diese Zeiten zeigen, wer die wahren Helden sind - und das sind nicht die Fußballer oder andere Sportler. Es sind die vielen Ärzte und Pfleger, die in dieser schwierigen Lage für uns alle ihr Leben geben", sagte der Profi vom englischen Meister Manchester City dem spanischen Sportblatt Marca.

Gündogan ist vom DFB-Mittelfeld überzeugt © SID

"Wir können diesen Leuten gar nicht genug danken für das, was sie für uns tun", betonte Gündogan: "Sie retten unsere Leben."

Der 29-Jährige folgt angesichts der Spielpause wegen der Pandemie einem individuellen Trainingsplan und hält sich zu Hause fit. "Ich vermisse den Fußball, das Training, das Gefühl und die Nervosität vor den Spielen", sagte er, "aber wir müssen abwarten." Den Kontakt zu seinen Teamkollegen hält er über WhatsApp aufrecht.

Gündogan sprach auch über die Zeit nach seiner aktiven Karriere, in der für ihn der Trainerjob eine Option sei: "Ich hatte das Privileg, die besten Trainer zu haben. Guardiola, Klopp, Tuchel, Löw - wie viele Spieler können das von sich behaupten? Also ja, ich könnte in der Zukunft eine Trainerlaufbahn einschlagen."