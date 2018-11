Günther wechselt in die Formel E

Köln (SID) - Maximilian Günther wechselt von der Formel 2 in die Elektroserie Formel E. Der 21-jährige Oberstdorfer wird im US-Rennstall Dragon Teamkollege des Argentiniers Jose Maria Lopez. Das erste Rennen der Saison 2018/19 findet am 15. Dezember im saudi-arabischen Diriyya statt, einem Vorort von Riad. Die Saison umfasst 13 Rennen, am 25. Mai 2019 macht die Formel E Station in Berlin.

Günther fährt in der Zukunft elektronisch © SID

Günther hatte im Juli in Silverstone seinen ersten und bisher einzigen Sieg für das britische Arden-Team in der Formel 2 geholt. Die beiden letzten Rennen des Jahres finden im Rahmen des Formel-1-Finales am letzten November-Wochenende in Abu Dhabi statt.