Guter Start bei Gewichtheber-WM in Pattaya - Mau wird Zehnter im Zweikampf

Köln (SID) - Der 2018er-Junioren-Vizeweltmeister Jon Luke Mau (Schwedt/-61 kg) hat dem Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) zum Auftakt der Weltmeisterschaften in Pattaya/Thailand mit einer Top-10-Platzierung einen guten Start beschert. Mit 280 kg im olympischen Zweikampf, durch die Addition von 122 kg im Reißen und 158 kg im Stoßen, wurde Mau aus der schwächeren B-Gruppe heraus Zehnter und stellte damit drei persönliche Bestleistungen auf.

Derzeit findet die Gewichtheber-WM in Pattaya statt © SID

Mau sammelte dadurch wichtige Punkte für die Qualifikation zu dem Olympischen Spielen in Tokio 2020, zu denen der BVDG je vier Frauen und Männer schicken darf.

Sportler aus dem Gastgeberland Thailand werden aufgrund eines Dopingskandals nicht bei der WM antreten. Ägyptens Gewichtheber waren zudem vor der WM in Pattaya wegen drei Jahre zurückliegender Dopingfälle für zwei Jahre von allen Wettbewerben und damit auch von den Titelkämpfen ausgeschlossen worden.

Am Freitag (7.00 Uhr MESZ) geht Simon Brandhuber (Roding) ebenfalls in der B-Gruppe in der Klasse bis 67 kg auf die Wettkampfbohle. Insgesamt hat Bundestrainer David Kurch ein siebenköpfiges Aufgebot aus fünf Männern und zwei Frauen nominiert.