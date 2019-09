Gymnastik-WM in Baku: DTB-Gruppe kann erste Olympiachance nicht nutzen

Baku (SID) - Die Gruppe des Deutschen Turner-Bundes (DTB) hat bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Baku im ersten Anlauf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio klar verpasst. Das DTB-Quintett kam nach zwei Fehlern nur auf den 15. Platz, Rang neun wäre erforderlich gewesen.

Rhythmische Sportgymnastik: Die WM findet in Baku statt © SID

Eine zweite und letzte Chance eröffnet sich bei den europäischen Titelkämpfen im Mai 2020 in Kiew. Dort wird das letzte olympische Europaticket vergeben. Im Einzel-Wettbewerb ist in Tokio definitiv keine deutsche Gymnastin am Start.