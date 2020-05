HBL-Chef Bohmann "optimistisch" für Handball-Saisonstart mit Zuschauern

Berlin (SID) - HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann hält einen Saisonstart der Handball-Bundesliga mit Zuschauern in den Hallen für möglich. "Wir bereiten uns auf jeden Fall darauf vor. Ob das am Ende so kommt, wissen wir allerdings nicht", sagte er dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass zumindest eingeschränkte Zuschauerzahlen in vielen Arenen zugelassen werden."

Die HBL hofft auf Saisonstart mit Zuschauern im Herbst © SID

Die HBL hatte ihre Saison im April wegen des Coronavirus abgebrochen und möchte die neue Spielzeit idealerweise im Herbst beginnen. Wie genau die Zuschauersituation in den Arenen dann aussehen wird, ist noch unklar.

"Es wird mit Sicherheit so sein, dass Abstandsregeln eingehalten werden müssen", so Bohmann: "Wir sind gerade dabei, ein Hygienekonzept mit Zuschauern zu entwickeln. Das haben wir ja bislang weder im Basketball noch im Fußball. Das bedeutet natürlich eine deutliche Erweiterung der bisherigen Konzepte."