HBL: Weltmeister-Trainer Jacobsen sieht Kiel als Favorit

Frankfurt/Main (SID) - Der dänische Weltmeister-Trainer Nikolaj Jacobsen sieht Titelverteidiger THW Kiel auch in der neuen Saison als heißesten Anwärter auf die Meisterschaft in der Handball Bundesliga (HBL). "Kiel ist Kiel. Kiel wird immer Favorit sein, so ist das mit dem größten Etat in der Bundesliga", sagte der 48-Jährige, von 1998 bis 2004 selbst als Spieler an der Förde aktiv, im Podcast der Rhein-Neckar Löwen.

Jacobsen setzt auf Meister Kiel © SID

"Mit Sander Sagosen haben sie einen fantastischen Spieler geholt", sagte Jacobsen weiter, jedoch sei Vizemeister SG Flensburg-Handewitt "breiter aufgestellt. Deswegen sehe ich sie auch nur knapp hinter Kiel."

Für die Rhein-Neckar Löwen, die er als Trainer 2016 und 2017 zur Meisterschaft geführt hatte, werde es hingegen schwer, mit den beiden Topfavoriten aus dem Norden mitzuhalten. "Da muss viel richtig gut laufen, damit die Löwen auf dieses Level kommen können", meinte Jacobsen, der im vergangenen Jahr mir der dänischen Nationalmannschaft den WM-Titel geholt hatte.