HC Erlangen holt Kieler Kreisläufer Firnhaber

Erlangen (SID) - Der Handball-Bundesligist HC Erlangen hat Kreisläufer Sebastian Firnhaber verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt zur kommenden Saison von Rekordmeister THW Kiel zu den Franken, wo er Jonas Thümmler ersetzen soll. Firnhaber kam beim THW sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League bereits zum Einsatz und wusste dort zu überzeugen. Firnhaber setzt in Erlangen auch sein Maschinenbau-Studium fort.