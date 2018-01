HSV-Ärger um Urlauber Walace

Hamburg (SID) - Wegen eigenmächtiger Verlängerung seines Urlaubs muss sich Mittelfeldspieler Walace beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV zu Beginn der Rückrunden-Vorbereitung auf eine Strafe einstellen. "Wir erwarten ihn in den nächsten Tagen in Spanien und werden sein Fehlverhalten angemessen ahnden", twitterte HSV-Sportchef Jens Todt am Neujahrstag vor dem für Dienstag vorgesehenen Abflug ins spanische Trainingslager Jerez de la Frontera.

HSV: Walace fehlt unentschuldigt © SID

Nähere Angaben zur ursprünglichen Absprache mit dem 22 Jahre alten Brasilianer machte Todt nicht.