HSV: Emirates bleibt Hauptsponsor bis 2022

Hamburg (SID) - Hauptsponsor Emirates bleibt dem Hamburger SV auch über das zweite Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga hinaus treu. Die Fluggesellschaft hat den auslaufenden Vertrag mit den Hanseaten bis Sommer 2022 verlängert, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Emirates ist seit 2006 Hauptsponsor beim HSV und soll dafür in der abgelaufenen Saison etwa 1,8 Millionen Euro gezahlt haben.

Emirates ist seit 2006 Hauptsponsor beim HSV © SID

"Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Emirates macht uns stolz", sagte Bernd Hoffmann, Vorstandsvorsitzender des HSV: "Es ist ein beeindruckendes Engagement und eine starke Botschaft für unsere gemeinsame Zukunft. Emirates ist eine der größten Marken im Sport."