HSV: Fein erleidet Jochbeinbruch

Hamburg (SID) - Trainer Dieter Hecking (55) von Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss womöglich in der nächsten Zeit auf seinen Mittelfeldantreiber Adrian Fein verzichten. Der 20-Jährige erlitt beim 2:0 am Samstag gegen den Karlsruher SC einen Jochbeinbruch in der linken Gesichtshälfte und sollte noch am Sonntag operiert werden.

Adrian Fein erlitt gegen Karlsruhe einen Jochbeinbruch © SID

Wann Fein nach dem Eingriff wieder ins Training einsteigen kann und ob er eine Spezial-Maske tragen wird, "kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau prognostiziert werden", teilte der HSV am Sonntag mit.