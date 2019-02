HSV-Kapitän Hunt: "Stark genug, um am Ende oben zu sein"

Hamburg (SID) - Trotz der 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende in Regensburg und nur sieben Punkten aus den letzten sechs Spielen glaubt Kapitän Aaron Hunt weiter an einen direkten Bundesliga-Aufstieg des Hamburger SV. "Das hat natürlich seine Gründe. Klar haben wir Punkte liegen gelassen. Aber wir sind stark genug, um am Ende oben zu sein", sagte der 32-Jährige im Bild-Interview.

Hunt wird den HSV in der 2. Bundesliga aufs Feld führen © SID

In den kommenden Partien müsse man wieder verstärkt auf die Qualitäten des Kaders setzen, sagte der Ex-Nationalspieler. Hunt nimmt nach auskuriertem Muskelfaserriss seit Mittwoch wieder am Mannschaftstraining des Zweitliga-Zweiten teil. Am kommenden Montag (20.30 Uhr/Sky) treffen die Hanseaten im Volksparkstadion auf die SpVgg Greuther Fürth.