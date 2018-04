HSV: Müller nach Kreuzbandriss zurück im Teamtraining

Hamburg (SID) - Angreifer Nicolai Müller vom Hamburger SV hat erstmals seit seinem Kreuzbandriss wieder am regulären Mannschaftstraining des Tabellenvorletzten teilgenommen. Der 30-Jährige absolvierte Teile der Einheit und arbeitet danach noch individuell mit dem Rehatrainer an seinem Comeback. Am Sonntag hatte Müller bereits Torabschlüsse mit den Reservisten trainiert, Zweikämpfe soll er aber noch nicht führen. Müller hatte sich am ersten Spieltag nach einem Torjubel einen Kreuzbandriss zugezogen.

Müller macht Fortschritte auf dem Weg zum Comeback © SID

Tatsuya Ito, der mit seiner Leistung gegen Schalke 04 (3:2) für Furore gesorgt hatte, musste das Training am Vormittag abbrechen. Der 20 Jahre alte Japaner humpelte nach einem Zweikampf vorzeitig in die Kabine.