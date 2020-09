HSV: Thioune entscheidet - Leibold Kapitän, Heuer Fernandes ins Tor

Hamburg (SID) - Als Nachfolger von Ex-Nationalspieler Aaron Hunt wird Tim Leibold neuer Mannschaftskapitän beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Dies gab Trainer Daniel Thioune einen Tag vor der Erstrundenpartie der Hanseaten im DFB-Pokal am Montag (18.30 Uhr/Sky) beim Drittligisten Dynamo Dresden bekannt. Im Tor stehen wird bei den Norddeutschen Daniel Heuer Fernandes.

Tim Leibold ist neuer HSV-Kapitän © SID

Thioune spürt vor seinem ersten Pflichtspiel als HSV-Coach nach eigenem Bekunden "eine richtig große Vorfreude". Ob die Mannschaft aber gut auf die Saison vorbereitet ist, "werden wir erst nach dem Spiel in Dresden wissen". In der zweiten Liga beginnen die Hamburger am Freitag (18.30 Uhr/Sky) mit einem Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf.