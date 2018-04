HSV: Titz hofft auf van Drongelen und Papadopoulos

Hamburg (SID) - Trainer Christian Titz (47) vom Bundesliga-Tabellenletzten Hamburger SV hofft, dass die beiden derzeit angeschlagenen Innenverteidiger Rick van Drongelen (19) und Kyriakos Papadopoulos (26) am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Schalke 04 einsatzfähig sind. Der Niederländer van Drongelen, der sich zuletzt im Spiel beim VfB Stuttgart (1:1) am Knie verletzt hatte, soll "morgen oder übermorgen wieder ins Training einsteigen", sagte Titz am Dienstag.

Kyriakos Papadopoulos soll ab Mittwoch wieder trainieren © SID

Papadopoulos fehlte in Stuttgart wegen Knie- und Wadenproblemen, soll aber am Mittwoch wieder am Mannschaftstraining teilnehmen können. Gideon Jung wird den Hanseaten gegen Schalke wegen einer Gelbsperre fehlen. Mittelfeldspieler Albin Ekdal, der auch eine Alternative für die Abwehr ist, kann laut Titz wegen seines Trainingsrückstandes nach zahlreichen Blessuren (u.a. Sprunggelenkprobleme) noch nicht über 90 Minuten zum Einsatz kommen.