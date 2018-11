HSV: Torjäger Lasogga fällt drei Wochen aus

Hamburg (SID) - Der Hamburger SV muss im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga rund drei Wochen ohne seinen Top-Torjäger Pierre-Michel Lasogga auskommen. Die Wadenverletzung des Stürmers hat sich als Muskelfaserriss herausgestellt, dies teilte der Bundesliga-Absteiger am Dienstag nach einer eingehenden Untersuchung mit.

Pierre Michel Lasogga trifft doppelt für den HSV © SID

"Das ist schade. Er war in einer super Verfassung, aber das ist für uns keine Ausrede für das, was kommt", sagte HSV-Trainer Hannes Wolf. Er hofft, dass Lasogga zum Auswärtsspiel bei Holstein Kiel am 23. Dezember zurückkehren kann. "Er muss eine gute, kurze Reha machen und in einem Top-Zustand zurückkommen", sagte Wolf.

Lasogga, der mit sieben Saisontoren bester Hamburger Schütze ist, hatte am Sonntag das Training abgebrochen und im Topspiel am Montagabend gegen Union Berlin (2:2) gefehlt.