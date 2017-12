HSV holt Spors als Kaderplaner und Scouting-Leiter

Hamburg (SID) - Johannes Spors wird ab dem 1. Februar neuer Scouting-Leiter und Kaderplaner beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV. Das teilte der Tabellen-17. am Samstag via Twitter mit. Der 35-jährige Spors wechselt vom Liga-Rivalen RB Leipzig an die Elbe und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

"Johannes genießt in der Branche einen hervorragenden Ruf. Er hat bei seinen bisherigen Stationen nachgewiesen, dass er im Scouting-Bereich einer der Top-Leute der Bundesliga ist. Wir freuen uns, dass wir ihn für die Aufgabe beim HSV begeistern konnten", sagte HSV-Sportchef Jens Todt.