HSV in Regensburg: Grünes Licht für Santos, Jung noch fraglich

Hamburg (SID) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV kann im Duell beim SSV Jahn Regensburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wieder auf Abwehrspieler Douglas Santos zurückgreifen. HSV-Trainer Hannes Wolf gab am Freitag grünes Licht für eine Rückkehr des Brasilianers in die Startelf. Der Einsatz von Gideon Jung, der mit Adduktorenproblemen kämpft, steht hingegen noch auf der Kippe. Kapitän Aaron Hunt fällt mit einem Muskelfaserriss weiterhin aus.

Douglas Santos kann in Regensburg wieder mitwirken © SID

Die Hamburger hatten das Hinspiel im Volksparkstadion damals noch unter Wolf-Vorgänger Christian Titz mit 0:5 verloren. "Dass das Hinspiel im Nachgang ein schwieriger Tag war, ist klar. Aber die Jungs brauchen dieses Spiel nicht als zusätzliche Motivation. Sie sind auch so gewillt, zu gewinnen", sagte Wolf auf der Spieltagspressekonferenz.