HSV steigt in professionellen eSport ein

Hamburg (SID) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV steigt in den professionellen eSport ein. Wie die Hanseaten am Freitag bekannt gaben, konzentrieren sie sich dabei vorerst auf die Fußballsimulation FIFA. In den kommenden Wochen will der Traditionsklub ein konkurrenzfähiges FIFA-Team für die nationalen Wettbewerbe wie beispielsweise die Virtual Bundesliga (VBL), zusammenstellen.

Der HSV steigt in den professionellen eSport ein © SID

"Den virtuellen Fußball sehen wir als unabdingbare Erweiterung zu unserem Kernprodukt Fußball", sagte Florian Riepe, Direktor Marketing und Internationale Märkte beim HSV: "Wir müssen die Interaktion mit unseren jungen Fans optimieren und exklusiv zugeschnittenen Content für diese Zielgruppe schaffen."