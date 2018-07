HSV verkauft 24.500 Dauerkarten

Hamburg (SID) - Die Fanunterstützung beim Hamburger SV ist auch nach dem ersten Abstieg des Urgesteins aus der Fußball-Bundesliga ungebrochen. Der Klub hat für seine Premierensaison in der 2. Liga 24.500 Dauerkarten verkauft, im Vorjahr waren es 26.000 gewesen.

Auch die Nachfrage für den Saisonauftakt gegen Holstein Kiel am 3. August (20.30 Uhr/Sky) ist groß. Am ersten Tag wurden über 18.000 Tickets im Mitgliedervorverkauf abgesetzt. Das gab der HSV am Dienstag bekannt.