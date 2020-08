HSV verpflichtet Innenverteidiger Leistner

Hamburg (SID) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den bundesligaerfahrenen Innenverteidiger Toni Leistner verpflichtet. Dies teilten die Norddeutschen am Freitag mit. Der 30-Jährige löste am Nachmittag seinen bis 2021 gültigen Vertrag beim englischen Zweitligisten Queens Park Rangers auf und wechselt deshalb ablösefrei zu den Hanseaten. Leistner erhält beim HSV einen Zweijahresvertrag. In der Rückrunde der vergangenen Saison bestritt der gebürtige Dresdner auf Leihbasis 13 Bundesliga-Spiele für den 1. FC Köln.

Leistner wechselt von den Queens Park Rangers zum HSV © SID

"Toni ist ein Innenverteidiger mit großer Zweitliga-, aber auch Erstligaerfahrung", sagte Sportdirektor Michael Mutzel: "Er ist sehr zweikampfstark und verfügt über eine tolle Persönlichkeit. Er passt genau in unser Anforderungsprofil und ist die gesuchte Verstärkung." Leistner hatte ursprünglich auf einen Verbleib in Köln gehofft, doch der Kölner Sport-Geschäftsführer Horst Heldt hatte einem Transfer einen Riegel vorgeschoben.