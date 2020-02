Haaland erhält Trikot von seinem Idol: "Was für eine Legende!"

Dortmund (SID) - Superstürmer Erling Haaland wartet beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund auf ein besonderes Geschenk. In einem Interview hatte der junge Norweger zuletzt den Spanier Michu als großes Vorbild angegeben, der unter anderem für Celta Vigo und in der Premier League für Swansea City spielte.

Haaland bekommt ein Trikots seines Vorbildes Michu © SID

Michu bekam davon Wind. Der 33-Jährige ist inzwischen Sportdirektor beim spanischen Drittligisten Burgos CF und hat für Haaland ein beflocktes Trikot signiert, das er dem BVB-Profi zuschicken will. "Wow, was für eine Legende!", kommentierte Haaland via Twitter.