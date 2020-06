Haas glaubt an Federers Comeback: "Er ist mental sehr hungrig"

Köln (SID) - Der frühere deutsche Topspieler Tommy Haas glaubt fest an eine Rückkehr von Roger Federer im kommenden Jahr. "Wir alle kennen Roger, er ist heiß, und er ist mental immer noch sehr hungrig", sagte Haas im Rahmen einer Videokonferenz am Mittwoch: "Wenn er jetzt die Zeit nutzt, um sich auszuruhen und sich dann mit seinem Super-Team optimal vorzubereiten, können wir 2021 wieder mit ihm rechnen."

Tommy Haas glaubt an Federer-Rückkehr 2021 © SID

Natürlich sei das Alter ein Argument, sagte Haas, auf dem Weg zu seinem 40. Geburtstag im August 2021 müsse Federer mit seinen Kräften sehr sorgsam umgehen: "Aber ich bin sicher, wenn er es nochmal schafft, auf sein bestes Level zu kommen, kann er auch noch ein Grand-Slam-Turnier gewinnen."

Federer hatte sich in der vergangenen Woche nach einer erneuten Knie-Arthroskopie bis ins Jahr 2021 verabschiedet. Haas, der einen guten Kontakt zum "Maestro" hat, will auf jeden Fall versuchen, Federer für das Turnier im März in Indian Wells zu verpflichten. Dort ist Haas seit einigen Jahren Turnierdirektor.