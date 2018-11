Härtel sagt ab: Krasniqi boxt gegen Landaeta

Magdeburg (SID) - Box-Europameister Robin Krasniqi hat für seine erste Titelverteidigung am Samstag in der Anhalt-Arena von Dessau einen neuen Gegner erhalten. Stefan Härtel musste das Duell im Super-Mittelgewicht wegen einer Magen-Darm-Erkrankung kurzfristig absagen. Krasniqi steigt nun gegen EU-Champion Ronny Landaeta (Spanien) in den Ring.

Robin Krasniqi will den EM-Titel im Supermittelgewicht © SID

Landaeta ist in 16 Profikämpfen noch ungeschlagen. Der 31 Jahre alte Münchner Krasniqi will den Mann aus Barcelona in die Schranken weisen und sich mit einem klaren Sieg weiter in der Weltspitze etablieren. Der MDR wird die SES-Boxgala am Samstag in seiner Sendung "SPORT im Osten – Boxen live" ab 22.20 Uhr übertragen.