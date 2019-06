Häßler trotz Aufstieg nicht mehr Trainer bei Berlin United

Berlin (SID) - Der frühere Welt- und Europameister Thomas Häßler (53) ist trotz des Gewinns der Meisterschaft in der Fußball-Landesliga nicht mehr Trainer bei Berlin United. Ab der kommenden Saison wird stattdessen der 29 Jahre alte Fabian Gerdts an der Seitenlinie stehen. Das gab der Sechstliga-Aufsteiger am Montag bekannt.

Häßler trainiert ab Sommer Bezirksligisten © SID

Häßler, der in seiner aktiven Zeit unter anderem für den 1. FC Köln und AS Rom gespielt hatte, werde dem Verein jedoch "aller Voraussicht nach in anderer Funktion erhalten bleiben", hieß es in einem Statement des Klubs.

Der 101-malige Nationalspieler, der 1989 und 1992 als Fußballer des Jahres in Deutschland ausgezeichnet wurde, hatte den Posten bei Berlin United 2016 übernommen. Zuvor hatte er als Assistent beim iranischen Erstligisten Padideh Maschad und als Techniktrainer beim 1. FC Köln gearbeitet.