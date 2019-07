Häusliche Gewalt: Zehn Spiele Sperre für WNBA-Spielerin Williams

Köln (SID) - Riquna Williams von den Los Angeles Sparks aus der US-Basketball-Profiliga WNBA ist wegen häuslicher Gewalt für zehn Spiele gesperrt worden. Die Verantwortlichen reagierten mit der Strafe auf einen Vorfall Ende April.

Zehn Spiele gesperrt: Riquna Williams © SID

Williams soll ihrer damaligen Freundin laut Zeugenaussagen an der Haustüre erst gegen den Kopf geschlagen und dann an ihren Haaren gezogen haben. Einen Mann, der schlichten wollte, bedrohte die 29-Jährige angeblich mit einer Waffe. In der laufenden Saison kam Williams bislang auf einen Schnitt von 11,5 Punkten.