Haie holen Torjäger Ticar aus China zurück

Köln (SID) - Der slowenische Stürmer Rok Ticar schnürt künftig wieder für die Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Schlittschuhe. Die Rheinländer gaben die Rückkehr des 29-Jährigen für die restliche Saison an Silvester bekannt.

Rok Ticar kehrt zu den Kölner Haien zurück © SID

Ticar war 2014 nach seinen ersten beiden Jahren im Haie-Trikot zum slowakischen Topklub Slovan Bratislava in die Kontinentale Hockey Liga (KHL) gewechselt. Nach Stationen bei drei weiteren KHL-Vereinen stand der Ex-Krefelder in der internationalen Liga zuletzt in China bei den Kunlun Red Stars aus Peking unter Vertrag.