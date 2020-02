Hainer über Flick: "...dann gibt es keine Alternative"

München (SID) - Trainer Hansi Flick darf sich große Hoffnungen auf eine Weiterbeschäftigung bei Bayern München über das Saisonende hinaus machen. "Wir wollen erfolgreichen und bezaubernden Fußball spielen, so wie jetzt unter Hansi Flick. Wenn er weiter so gewinnt, dann gibt es keine Alternative", sagte Präsident Herbert Hainer bei einem Fanklub-Besuch am vergangenen Sonntag im niederbayerischen Simbach, wie jetzt bekannt wurde.

Bundesliga: Viel Lob für Bayern-Trainer Hansi Flick © SID

"Ich finde, dass er exzellente Arbeit macht und das sage ich nicht nur, weil wir die drei Spiele in diesem Jahr gewonnen haben, sondern auch wegen unserer Spielweise", sagte Hainer weiter: "Ich habe selten so einen überzeugenden Bayern-Sieg gesehen wie zuletzt gegen Schalke (5:0), wo der Gegner in der zweiten Halbzeit kaum mehr über die Mittellinie kam."

Ähnlich positiv hatte sich zuletzt schon Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge über den Chefcoach geäußert. Außerdem stellte er Flick bereits im Dezember in Aussicht, dass er aus Bayern-Sicht durchaus auch eine Option über den Sommer hinaus sei.

Hainer äußerte sich auch über die Transferpolitik des deutschen Fußball-Rekordmeisters. "Leroy Sane ist ein toller Spieler, an dem wir interessiert sind, was auch bekannt ist", sagte er über den Nationalspieler von Manchester City und ergänzte: "Jetzt muss man erst einmal sehen, wie er nach seiner Verletzung zurückkommt."

Grundsätzlich wolle der FC Bayern eine Mannschaft aufbauen, die auf Sicht wieder um die größten Trophäen spielen kann, betonte Hainer. "Damit meine ich nicht nur die deutsche Meisterschaft, da wir auch wieder die Champions League gewinnen wollen. Schließlich haben wir 2022 das Finale zu Hause - und spätestens da wollen wir gewinnen."