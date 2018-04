Halbfinale zwischen Bayern und Real live im ZDF und bei Sky

Mainz (SID) - Die Halbfinalspiele in der Champions League zwischen dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München und Titelverteidiger Real Madrid werden sowohl im ZDF, als auch bei Sky zu sehen sein. Das Hinspiel findet am Mittwoch, dem 25. April, in der Münchner Allianz Arena statt. Das Rückspiel geht in der folgenden Woche am Dienstag, dem 1. Mai, im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid über die Bühne. Der Anstoß erfolgt an beiden Terminen um 20.45 Uhr.