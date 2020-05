Halbserie Clausura in Mexiko beendet - kein Meister

Mexiko-Stadt (SID) - Die mexikanische Fußball-Profiliga MX hat ihre Halbserie Clausura aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen. Das entschied die Liga auf einer Generalversammlung, "um sicherzustellen, dass niemand in der Fußballfamilie (...) verletzt wird". Einen Meister gibt es nicht.

Die erste mexikanische Liga wird abgebrochen © SID

In Mexiko werden zwei Meisterschaften pro Jahr durchgeführt. In der ersten Hälfte eines Kalenderjahres findet die Clausura statt, in der zweiten die sogenannte Apertura. Einen Starttermin für die nächste Apertura gibt es noch nicht, die Liga orientiert sich dabei an den Richtlinien des Gesundheitsministeriums.

In Mexiko sind im Zuge der Corona-Pandemie bereits 6000 Menschen an COVID-19 gestorben, nur Brasilien verzeichnet in Lateinamerika eine höhere Todesrate.