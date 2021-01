Halbzeit-Orakel der Tournee: 18 von 25 kamen durch

Garmisch-Partenkirchen (SID) - Für den norwegischen Skispringer Halvor Egner Granerud ist die Führung nach dem zweiten Wettbewerb der 69. Vierschanzentournee rein statistisch schon mehr als die halbe Miete auf dem Weg zum Gesamtsieg. Seit der Tournee 1995/96 lagen von 25 Halbzeitführenden 18 schließlich auch in der Endabrechnung in Bischofshofen vorne. Bei den vergangenen zwölf Auflagen verspielten sogar nur der Norweger Anders Jacobsen (2012/13) und in der vergangenen Saison der Japaner Ryoyu Kobayashi ihren Vorsprung.

Den dramatischsten Absturz erlebte Gregor Schlierenzauer im Winter 2007/08. Der Weltcup-Rekordsieger aus Österreich führte damals auch nach dem dritten Springen noch, fiel dann aber beim Abschluss in Bischofshofen als 42. der Tageswertung auf Rang zwölf zurück.

Letzter deutscher Gesamtführender nach dem Neujahrsspringen war Sven Hannawald 2001/02. Von zehn deutschen Springern inklusive Karl Geiger, die seit 1992 beim Auftaktwettbewerb in Oberstdorf gesiegt haben, verteidigten nur vier ihre Führung in Garmisch-Partenkirchen erfolgreich, von diesen wiederum gewann nur Hannawald 2002 die Tournee. Jens Weißflog übernahm bei seinem Gesamtsieg 1995/96 in Garmisch-Partenkirchen die Führung.

Die Führenden von Garmisch seit 1995/96 und ihre Endplatzierung bei der Vierschanzentournee (zusammengestellt vom SID):

Saison - Führende Garmisch - Endplatzierung

1995/96 Jens Weißflog (Oberwiesenthal) Sieger

1996/97 Andreas Goldberger (Österreich) 2.

1997/98 Kazuyoshi Funaki (Japan) Sieger

1998/99 Martin Schmitt (Furtwangen) 4.

1999/00 Andreas Widhölzl (Österreich) Sieger

2000/01 Noriaki Kasai (Japan) 12.

2001/02 Sven Hannawald (Hinterzarten) Sieger

2002/03 Janne Ahonen (Finnland) Sieger

2003/04 Sigurd Pettersen (Norwegen) Sieger

2004/05 Janne Ahonen (Finnland) Sieger

2005/06 Janne Ahonen (Finnland) Sieger (gleichauf mit Jakub Janda/Tschechien)

2006/07 Gregor Schlierenzauer (Österreich) 2.

2007/08 Gregor Schlierenzauer (Österreich) 12.

2008/09 Wolfgang Loitzl (Österreich) Sieger

2009/10 Andreas Kofler (Österreich) Sieger

2010/11 Thomas Morgenstern (Österreich) Sieger

2011/12 Gregor Schlierenzauer (Österreich) Sieger

2012/13 Anders Jacobsen (Norwegen) 2.

2013/14 Thomas Diethart (Österreich) Sieger

2014/15 Stefan Kraft (Österreich) Sieger

2015/16 Peter Prevc (Slowenien) Sieger

2016/17 Kamil Stoch (Polen) Sieger

2017/18 Kamil Stoch (Polen) Sieger

2018/19 Ryoyu Kobayashi (Japan) Sieger

2019/20 Ryoyu Kobayashi (Japan) 4.

2020/21 Halvor Egner Granerud (Norwegen) ?