Halep bei WTA-Turnier in Stuttgart ausgeschieden

Stuttgart (SID) - Die Weltranglistenerste Simona Halep ist beim WTA-Turnier in Stuttgart etwas überraschend im Viertelfinale ausgeschieden. Die 26-jährige Rumänin unterlag Coco Vandeweghe (USA) deutlich mit 4:6, 1:6. Vandeweghe hatte eine Runde zuvor Titelverteidigerin Laura Siegemund (Metzingen) bezwungen.

Halep scheidet beim WTA-Turnier in Stuttgart aus © SID

Beim Heim-Turnier in Stuttgart sind keine deutschen Spielerinnen mehr am Start. Am Donnerstag hatte nach Siegemund die ehemalige Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel) ihre Achtelfinalpartie wegen einer Verletzung aufgeben müssen. Julia Görges (Bad Oldesloe) war wie Carina Witthöft (Hamburg) und Antonia Lottner (Düsseldorf) bereits in ihrer Auftaktbegegnung gescheitert.