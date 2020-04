Halep glaubt nicht an baldige Fortsetzung der Tennis-Tour

Köln (SID) - Wimbledonsiegerin Simona Halep rechnet nicht mit einer baldigen Fortsetzung der Tennis-Tour. "Ich denke, es dauert länger als bis Juli. Wir hoffen auf die US Open. Aber auch sie sind sich nicht sicher, weil es New York gerade nicht gut geht", sagte die Rumänin im Eurosport Tennis Legends Vodcast.

Die ATP- und die WTA-Tour pausieren bis zum 13. Juli © SID

Die ATP- und die WTA-Tour pausieren mindestens bis zum 13. Juli. Die US Open sollen Ende August beginnen. "In dieser Situation waren wir noch nie. Das wird neu für uns alle sein. Ich werde auf jeden Fall straucheln. Ich werde kämpfen müssen, um wieder in den Rhythmus zu kommen. Es ist die längste Zeit, in der ich keinen Schläger berührt habe", sagte Halep.