Hall of Fame des deutschen Sports: Niemann-Stirnemann, Braxenthaler und Tröger neu dabei

Köln (SID) - Die dreimalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Gunda Niemann-Stirnemann, der zehnmalige Paralympicssieger Martin Braxenthaler und der Sportfunktionär Walther Tröger sind von der Jury in die Hall of Fame des deutschen Sports gewählt worden. Damit besteht die Ruhmeshalle zukünftig aus 116 Persönlichkeiten.

Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Gunda Niemann-Stirnemann © SID

"Gunda Niemann-Stirnemann und Martin Braxenthaler haben ihre Sportarten aufgrund ihrer Erfolge, aber auch aufgrund ihres Auftretens geprägt wie nur wenige andere. Professor Walther Tröger ist weit über Deutschland hinaus einer der herausragenden Sportfunktionäre der letzten Jahrzehnte", sagte Michael Ilgner, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe.

Die offizielle Aufnahmefeier findet am 21. November 2019 im Allianz Forum in Berlin statt. Die 2006 von der Stiftung Deutsche Sporthilfe initiierte Hall of Fame ist ein Forum der Erinnerung an Menschen, die durch ihren Erfolg im Wettkampf oder durch ihren Einsatz für Sport und Gesellschaft Geschichte geschrieben haben. Sie soll dazu beitragen, die mehr als hundertjährige Geschichte des deutschen Sports und seiner Persönlichkeiten im Gedächtnis zu bewahren und Diskussionen darüber anzuregen.

Gunda Niemann-Stirnemann hatte neben ihren insgesamt acht Olympiamedaillen noch 19 WM-Titel geholt und ebenso viele Weltrekorde aufgestellt. 1992 in Albertville gewann sie das erste deutsche Olympiagold nach der Wende. Der alpine Monoskifahrer Martin Braxenthaler feierte zudem sechs Weltmeistertitel und trug als "Stimme und Motor des Behindertensports" maßgeblich zur Fortentwicklung und Professionalisierung des paralympischen Sports bei. Der 90-jährige Walther Tröger prägte wie kaum ein anderer Sportfunktionär sechs Jahrzehnte lang den deutschen Sport. Er gilt als einer der wichtigsten Gestalter des Leistungssports in Deutschland, von der Nachkriegszeit bis über die Jahrtausendwende hinaus.