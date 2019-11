Halle verlängert Verträge mit dem Trainerteam

Halle (SID) - Fußball-Drittligist Hallescher FC hat das Trainerteam für seine bislang erfolgreiche Arbeit mit einer Vertragsverlängerung belohnt. Chefcoach Torsten Ziegner und seine Assistenten Michael Hiemisch und Marian Unger werden das Team auch in der kommenden Saison betreuen. Sollte der aktuelle Tabellendritte in dieser oder der nächsten Saison in die 2. Bundesliga aufsteigen, verlängern sich die Verträge automatisch um ein weiteres Jahr bis zum Ende der Spielzeit 2021/22.

Musste einen Rückschlag hinnehmen: Torsten Ziegner © SID

"Insgesamt ist in unserem Verein eine tolle Entwicklung und ein überragender Teamgeist auf allen Ebenen entstanden und zu spüren. Diesen Weg werden wir zusammen mit aller Kraft fortsetzen", sagte Klubpräsident Jens Rauschenbach: "Für den HFC ist ein wichtiges Signal, dass bei der Besetzung der sportlichen Führung zu einem solch frühen Zeitpunkt in der Saison Klarheit und Kontinuität herrscht."