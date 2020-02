Hallen-DM: Almas und Kwayie sprinten zum Titel

Leipzig (SID) - Deniz Almas (22) und Lisa-Marie Kwayie (23) sind bei der Hallen-DM der Leichtathleten in Leipzig zum Titel über 60 m gesprintet. Der Wolfsburger Almas wies seine Konkurrenten in 6,60 Sekunden in die Schranken. Mitfavorit Julian Reus wurde im Finale wegen eines Fehlstarts disqualifiziert.

Lisa-Marie Kwayie sprintet zum Titel © SID

Bei den Frauen überquerte Titelverteidigerin Kwayie nach 7,21 Sekunden knapp als Erste die Ziellinie. Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo landete bei ihrer Nebendisziplin als Zweite ebenfalls auf dem Treppchen. In 7,22 Sekunden lief Deutschlands Sportlerin des Jahres zudem persönliche Bestleistung.