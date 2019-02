Hallen-DM: Dreispringerin Gierisch holt ersten Titel

Leipzig (SID) - Die deutsche Rekordlerin Kristin Gierisch hat bei der Hallen-DM in Leipzig den Titel im Dreisprung gewonnen. Die Chemnitzerin siegte mit Meisterschaftsrekord von 14,38 m souverän vor Jenny Elbe (Dresden/13,76). Titelverteidigerin Neele Eckhardt (Göttingen) verzichtet nach einer Lungenentzündung auf die Hallensaison. Gierisch, die bei der EM in Glasgow (1. bis 3. März) als Titelverteidigerin an den Start geht, hatte am vergangenen Wochenende den deutschen Hallenrekord auf 14,59 m verbessert.