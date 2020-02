Hallen-DM: Kugelstoßer Storl holt Titel mit Saisonbestleistung

Leipzig (SID) - Kugelstoßer David Storl kommt nach seiner langen Pause wegen einer komplizierten Rückenverletzung immer besser in Schwung. Der Ex-Weltmeister sicherte sich bei der Hallen-DM in Leipzig mit Saisonbestweite von 20,58 m ungefährdet den Titel. Damit stieß der 29-Jährige vom SC DHfK Leipzig die Kugel um 55 Zentimeter weiter als bei seiner bisherigen Bestleistung im Olympiajahr.

Will wieder angreifen: David Storl © SID

"Wir haben im Januar erst wieder richtig mit Kugelstoßen angefangen, deswegen bin ich total happy", sagte Storl: "Der Weg für Olympia fängt jetzt erst an, aber die Weite hier stimmt mich optimistisch."

Für Storl war es erst der dritte Wettkampf, nachdem er im vergangenen Sommer die Weltmeisterschaften in Doha verletzungsbedingt verpasst und die Saison vorzeitig beendet hatte. Im weltweiten Vergleich liegt der zweimalige Weltmeister mit seiner Siegerweite als 24. aber weiterhin fernab der größten Konkurrenten. Die harte Olympia-Norm (21,20) will Storl bereits im März beim Winterwurf-Europacup in Leiria/Portugal angreifen.