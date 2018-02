Hallen-DM: Storl gewinnt sechsten Titel

Dortmund (SID) - Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl (Leipzig) hat sich bei der Hallen-DM in Dortmund zum sechsten Mal den Titel gesichert. Der 27-Jährige kam im fünften Versuch auf seine Saisonbestleistung von 21,19 m. Zuletzt hatte Storl wegen Rückenproblemen kurzzeitig pausieren müssen. Am vergangenen Donnerstag stieß er in Torun 21,03 m.

Sicherte sich seinen sechsten Titel: David Storl © SID

Nach dem enttäuschenden zehnten Platz bei der Freiluft-WM in London im vergangenen Jahr hatte sich Storl von seinem langjährigen Trainer Sven Lang getrennt. Inzwischen arbeitet Storl mit Wilko Schaa zusammen.