Hallen-DM der Leichtathleten ausverkauft

Köln (SID) - Die Hallen-DM der Leichtathleten am 16. und 17. Februar in Leipzig ist ausverkauft. Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Dienstag mitteilte, sind für beide Wettkampftage jeweils alle 3700 Tickets im Vorverkauf abgesetzt worden.

David Storl will den Heimvorteil in Leipzig nutzen © SID

Die Titelkämpfe in der Leipziger Arena dienen zugleich als Qualifikation für die Hallen-WM in Glasgow (1. bis 3. März).