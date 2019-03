Hallen-EM: Roleder mit Silber über 60 m Hürden

Glasgow (SID) - Titelverteidigerin Cindy Roleder (Halle) ist bei der Hallen-EM in Glasgow über 60 m Hürden zu Silber gesprintet. Die 29-Jährige kam in 7,97 Sekunden ins Ziel, Gold ging an Nadine Visser aus den Niederlanden in europäischer Jahresbestleistung von 7,87, Bronze holte Elwira Herman (Weißrussland/8,00). Die deutsche Meisterin Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid), vor zwei Jahren auf dem Bronzerang, hatte ihren EM-Start wegen Leistenproblemen kurzfristig abgesagt.

Roleder holte bei der Hallen-EM über 60 m Hürden Silber © SID

Für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) war es die vierte Medaille der Titelkämpfe. Zuvor gewannen David Storl (Leipzig) und Christina Schwanitz (LV Erzgebirge) im Kugelstoßen sowie Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) über die 3000 m ebenfalls Silber.