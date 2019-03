Hallen-EM: Storl erreicht Kugel-Finale

Glasgow (SID) - Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl hat das Finale der Hallen-EM in Glasgow erreicht. Der Leipziger kam in der Qualifikation auf 20,61 m und kämpft damit am Freitagabend (21.35 Uhr/MEZ) um die Medaillen. Vor zwei Jahren in Belgrad hatte Storl Bronze gewonnen, bei der Hallen-WM in Birmingham 2018 holte er Silber.

David Storl ist deutscher Hallenmeister im Kugelstoßen © SID

Bester in der Qualifikation war Mesud Pezer (Bosnien und Herzegowina) mit 21,08 m. Ausgeschieden ist dagegen bereits Titelverteidiger Konrad Bukowiecki (Polen), der nur auf 20,18 m kam.