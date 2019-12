Hallen-ISTAF: Mihambo hebt erstmals nach ihrem WM-Titel wieder ab

Berlin (SID) - Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (25) hebt erstmals nach ihrem Gold-Coup von Doha am 14. Februar 2020 beim Hallen-ISTAF in Berlin wieder ab. Das gaben die Veranstalter des Meetings am Dienstag bekannt. Mihambo peilt am Valentinstag dann ihren ersten 7-Meter-Sprung in der Halle an. "Das ist das Ziel", sagte Mihambo, die 2019 mit 6,99 m gewann: "Die Sieben soll auch in der Halle vorn stehen. Das ISTAF ist ein sehr cooles Meeting mit einer einzigartigen Atmosphäre."

Mihambo peilt ersten 7-Meter-Sprung in der Halle an © SID

Mihambo hatte im Oktober bei der Leichtathletik-WM in Doha mit persönlicher Bestleistung von 7,30 m als erste Deutsche nach Heike Drechsler Gold im Weitsprung gewonnen.