Hallen-WM: Coleman gewinnt Gold über 60 m

Birmingham (SID) - Weltrekordler und Topfavorit Christian Coleman (USA) hat bei der Hallen-WM in Birmingham Gold im 60-m-Sprint gewonnen. Der 21-Jährige setzte sich in 6,37 Sekunden vor Su Bingtian (China) durch, der seinen Asienrekord auf 6,42 verbesserte. Gold holte Colemans Landsmann Ronnie Baker in 6,44.

Coleman ist Hallenweltmeister über die 60 Meter © SID

Coleman hatte in dieser Saison bei den US-Meisterschaften den Hallen-Weltrekord auf 6,34 Sekunden verbessert. Der Zweite der Freiluft-WM in London war im vergangenen Jahr mit 9,82 Sekunden auch die schnellste Zeit über 100 m gelaufen.