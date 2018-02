Hallen-WM: Deutsche Teams am ersten Tag souverän

Berlin (SID) - Die deutschen Hockey-Männer haben bei der Hallen-WM in Berlin ihre Titelambitionen unterstrichen. Nach dem 15:0-Auftaktsieg gegen Außenseiter Kasachstan am Mittwochvormittag setzte sich das Team von Trainer Stefan Kermas am Abend gegen die deutlich stärker einzuschätzenden Australier mit 7:1 (3:1) durch.

Grund zum jublen: Marco Miltkau erzielte drei Treffer © SID

"Das erste Spiel war schon eher ein Warmspielen. Gegen Australien war es schon einen Happen schwieriger. Wir haben uns anfangs ein bisschen schwer getan, nach hinten raus war es aber eine sichere Nummer", sagte Kermas bei Sport1. Gegen Kasachstan war Christopher Rühr mit vier Treffern ebenso bester Torschütze wie am Abend gegen die Australier. Marco Miltkau steuerte je drei Treffer bei.

Zuvor waren am Vormittag auch die deutschen Frauen erfolgreich gestartet. Beim 8:1 (3:1)-Sieg gegen Russland trafen Viktoria Huse und Franzisca Hauke jeweils doppelt. Am Abend fuhr die DHB-Auswahl gegen Namibia mit einem 12:0 (4:0) den zweiten Erfolg ein. Erneut Huse, Nike Lorenz und Luisa Steindor waren doppelt erfolgreich.

Am Donnerstag treffen die Männer um 12.30 Uhr auf Tschechien, am Abend (19.30 Uhr/Sport1) wartet in der polnischen Auswahl der dreimalige Vize-Weltmeister. Die Frauen starten um 11.20 Uhr mit der Partie gegen die Ukraine in den Turniertag, abends geht es noch gegen die Tschechinnen (18.20 Uhr/Sport1).