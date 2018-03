Hallen-WM: Dreispringer Heß ohne Medaillenchance

Birmingham (SID) - Freiluft-Europameister Max Heß ist bei der Hallen-WM in Birmingham ohne Medaille im Dreisprung geblieben. Der Chemnitzer kam in seinem dritten Versuch nur auf 16,47 m und belegte damit Platz elf. Es siegte Will Clay (USA) mit 17,43 vor Almir dos Santos (Brasilien/17,41) und Nelson Evora (Portugal/17,40).

Max Heß springt im Dreisprung auf Platz elf © SID

Mit WM-Silber vor zwei Jahren in Portland hatte der damals 19-Jährige seinen internationalen Durchbruch geschafft. Im gleichen Jahr gewann er dann den EM-Titel im Freien. Bei der Hallen-EM 2017 in Belgrad sprang er in der Qualifikation deutschen Rekord (17,52), im Finale reichte es dann zu Bronze.