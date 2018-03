Hallen-WM: Gonska über 400 m im Halbfinale ausgeschieden

Birmingham (SID) - Die deutsche Meisterin Nadine Gonska (Mannheim) ist bei der Hallen-WM in Birmingham im Halbfinale über 400 m ausgeschieden. Die 28-Jährige kam in ihrem Lauf in 53,45 Sekunden als Fünfte ins Ziel und verpasste damit das Finale am Samstag (21.05/MEZ). Im Vorlauf hatte sie in 52,77 Sekunden eine persönliche Bestleistung aufgestellt.