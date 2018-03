Hallen-WM: Pohl über 60 m im Halbfinale ausgeschieden

Birmingham (SID) - Michael Pohl (Wetzlar) ist bei der Hallen-WM in Birmingham über 60 m im Halbfinale ausgeschieden. Der 28-Jährige, der erstmals für Deutschland international am Start war, kam in seinem Lauf in 6,71 Sekunden als Achter ins Ziel. Für Peter Emelieze (Köln) war bereits im Vorlauf Schluss gewesen.

Topfavorit Coleman aus den USA stolperte bei Hallen-WM © SID

Schnellster Läufer war Weltrekordler und Topfavorit Christian Coleman (USA) in 6,45 vor seinem Landsmann Ronnie Baker und dem zeitgleichen Asienrekordler Su Bingtian (China/beide 6,52). Am Samstagabend (22.09 Uhr/MEZ) findet das Finale statt.

Der deutsche Meister und Rekordhalter Julian Reus (Erfurt) war in Birmingham nicht am Start.