Hallen-WM der Leichtathleten in Nanjing für März 2021 angesetzt

Köln (SID) - Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics hat die wegen der Coronakrise abgesagte Hallen-WM im chinesischen Nanjing neu terminiert. Wie der Verband am Donnerstag in Monte Carlo beschloss, soll die WM nun vom 21. bis 23. März 2021 in Nanjing stattfinden.

Neuer Termin für die Hallen-WM in Nanjing © SID

Die Titelkämpfe, die eigentlich an diesem Wochenende hätten stattfinden sollen, waren als eines der ersten internationalen Sportereignisse schon Ende Januar wegen der Verbreitung des Coronavirus abgesagt worden. Die kommende Hallen-Saison ist damit prall gefüllt, bereits vom 5. bis 7. März soll im polnischen Torun die EM steigen.