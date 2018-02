Hallen-WM in Berlin: Deutsche Hockey-Teams nehmen Gruppensieg ins Visier

Berlin (SID) - Die deutschen Hockey-Teams schreiten bei der Hallen-WM in Berlin mit großen Schritten Richtung Gruppensieg. Sowohl die Männer als auch die Frauen des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) fuhren im dritten Vorrundenspiel ihren dritten Sieg ein und sind damit fürs Viertelfinale qualifiziert.

Deutsche Hockey-Teams auf dem Weg Richtung Gruppensieg © SID

Deutlich schwerer taten sich am Donnerstag dabei die Männer, die Tschechien nach einer Aufholjagd in der zweiten Hälfte mit 6:5 (3:4) schlugen. Matchwinner war Mats Grambusch mit einem Hattrick innerhalb von vier Minuten (33., 34., 37.). "Die Art und Weise unseres Spiels war in den 30 Minuten nicht wirklich gut", sagte Grambusch anschließend: "Es war über lange Strecken kein gutes Spiel, aber es war wichtig, dass wir bei Rückstand ruhig geblieben sind."

Die DHB-Damen zeigten sich erneut souverän beim 6:0 (2:0)-Erfolg gegen die Ukraine. Anne Schröder und Franzisca Hauke trafen jeweils doppelt. Am Donnerstag sind die Männer noch gegen Polen (19.30 Uhr) und die Frauen gegen Tschechien gefordert (18.20 Uhr/beide Spiele bei Sport1).