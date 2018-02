Hallenhockey-DM: Club an der Alster greift nach beiden Titeln

Stuttgart (SID) - Der Club an der Alster greift bei den deutschen Meisterschaften im Hallenhockey sowohl bei den Damen als auch bei den Herren nach dem Titel. Die Hamburger Herren treffen im Finale des Final-Four-Turniers in Stuttgart am Sonntag (14.00 Uhr) auf ihren Lokalrivalen UHC Hamburg. Endspielgegner der Damen ist der Düsseldorfer HC (11.30 Uhr).

Die Damen des Düsseldorfer HC stehen im Finale © SID

Der UHC sorgte mit einem 7:6 (2:1)-Sieg über Titelverteidiger Rot-Weiss Köln im Halbfinale für eine Überraschung. Im Offensiv-Spektakel gelang dem zweimaligen Olympiasieger Moritz Fürste am Samstag knapp 80 Sekunden vor Schluss der entscheidende Treffer. Der Club an der Alster hatte in seinem Halbfinale mit dem Crefelder HTC beim 6:2 (2:2) deutlich weniger Mühe. Mit drei Treffern war Jonathan Fröschle Matchwinner (9./44./57.).

Die Spielerinnen des Clubs an der Alster zeigten sich im Halbfinale ebenfalls souverän. Die favorisierten Hamburgerinnen setzten sich mit 7:2 (4:2) gegen den HTC Uhlenhorst Mülheim durch, mit drei Treffern hatte Lisa Altenburg (25./26./53.) großen Anteil am Finaleinzug. Die Damen des Düsseldorfer HC hatten zuvor den Harvestehuder THC in einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie mit 2:1 (0:1) bezwungen. Nach der Führung für den THC durch Emma Nolting (15.) drehte Teresa Martin Pelegrina die Partie mit einem Doppelschlag (32./35.).